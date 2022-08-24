GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ KUYUMCU SOYGUNU: 2 YARALI, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle sokağa gelen iki şüpheliden 1'i kuyumcuya girerek içeridekilere silah doğrulttu. Bir miktar altın çalan şüpheli, kaçarken kuyumcuya ateş etti. Motosiklete binen şüpheli kaçarken çevrede bulunan esnaf tarafından yere düşürüldü. Bu esnada diğer şüpheli motosiklette binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kuyumcudan çalınan altınların miktarı henüz bilinmiyor.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iki el silah sesi duyulduğu aldından kuyumcudan çıkan kişilerin şüphelilere doğru koştukları yer alıyor.