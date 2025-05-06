Gaziosmanpaşa'da Motosikletli Ateşin Üzerinden Geçti
Pazariçi Mahallesi’nde bir motosiklet kullanıcısı, boş alanda yakılan ateşin üzerinden geçerek dikkat çekti. Çevredekilerin 'Motor yanıyor' uyarılarına rağmen motosikletli, ateşin üzerinden geçti.
Gaziosmanpaşa'da bir motosikletlinin, ateşin üzerinden geçmesi cep telefonuyla kaydedildi.
Pazariçi Mahallesi'nde dün akşam bir motosiklet kullanıcısı, boş alanda yakılan ateşin üstünden geçti. Ateş yayılırken, motosiklet kıvılcımlar saçarak ilerledi.
Bu esnada çevredekiler motosikletliye "Motor yanıyor" diye seslendi.
Motosikletlinin ateşin üzerinden geçmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel