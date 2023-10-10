Gaziosmanpaşa'da Motosiklet ve Taksi Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile taksi çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ise yaralandı. Araçlar alev alev yanarken, çevredekilerin yaralılara müdahalesi kameralara yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'da, cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosiklet, kavşakta dönüş yapan taksi ile çarpıştı. Kazanın hemen ardından taksi ve motosiklet alev alev yandı. Kazada, motosiklette bulunan Bertan Darıcı(20) hayatını kaybederken yanındaki kişi ise yaralandı. Araçlar alev alev yanarken, çevredekilerin yaralıları kurtarmak için yaptığı müdahale kameralara yansıdı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde medyana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 65 ABY 912 plakalı motosiklet cadde üzerinde ilerlerken, iddiaya göre ışıklı kavşaktan dönüş yapan Mikayil Güler'in kullandığı 34 THH 99 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki kişiler yola savrularak ağır yaralandı.

TAKSİ VE MOTOSİKLETTE YANGIN ÇIKTI

Kazanın hemen ardından takside ve motosiklette yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Taksi ve motosiklet alev alev yanarken, çevredekiler yaralıları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise taksi ve motosikletteki yangına müdahale ederek söndürdü.

Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bertan Darıcı'nın(20) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan taksi şoförü Mikayil Güler ise gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİ KAMERADA

Kaza sonrası takside ve motosiklette çıkan yangın, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde motosiklet ve taksinin alev alev yandığı, vatandaşların ise yardım için seferber olduğu görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise görüntülere yansıdı.