Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soyan kadın şüpheli yakalandı Güncel Haberler İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soyan kadın şüpheli yakalandı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soyan kadın şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgöl Mahallesi'ndeki kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayı sonrası zanlının kimliğini belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonrası A.Ö'yü (26) çalınan ziynet eşyası ve olayda kullanılan silahla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine kadın şüphelinin 600 bin liralık ziynet eşyasını koluna ve boynuna taktıktan sonra çantasından çıkardığı tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek olay yerinden ayrılması yansıdı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gaziosmanpaşa İstanbul Güncel Haberler

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