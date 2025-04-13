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Gaziosmanpaşa'da Kontrolsüz Kapı Açma Kazaya Neden Oldu

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Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobilin sürücüsü, kapısını kontrolsüz şekilde açarak motosikletli bir sürücünün kaza yapmasına sebep oldu. Motosiklet sürücüsü hafif yaralarla kazayı atlattı.

Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobilinin kapısını kontrolsüz şekilde açan sürücü, motosikletlinin kaza yapmasına neden oldu.

Küçükköy'de park halindeki otomobilin sürücüsü, aynalarını kontrol etmeden kapıyı aniden açtı.

Bu sırada yoldan geçen motosiklet, aracın kapısına çarpıp devrildi. Yere düşen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Motosikletlinin hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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