Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA KOKU ALARMI; FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre bir fabrikanın çamaşır suyu kazanının patlamasından sonra çevreye yayılan koku, yetkilileri harekete geçirdi.
Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre bir fabrikanın çamaşır suyu kazanının patlamasından sonra çevreye yayılan koku, yetkilileri harekete geçirdi.
Karayolları Mahallesi'nde bir fabrikada çamaşır suyu kazanının patladığı iddia edildi. Olayın ardından çevreye yayılan kokudan fabrikada çalışan 2 işçinin etkilendiği
öğrenildi. Mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi.