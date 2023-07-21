Gaziosmanpaşa'da Kiracısını Öldüren Zanlı Polise Teslim Oldu

Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını öldüren Ertuğrul Deniz Ö. polise teslim oldu. Cinayetin ardından polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sürdürülürken katil zanlısı Ertuğrul Deniz Ö., Gaziosmanpaşa'da polise giderek teslim oldu. Emniyette yapılacak işlemlerin ardından zanlı adliyeye gönderilecek.

GAZİOSMANPAŞA'da kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını öldüren Ertuğrul Deniz Ö. polise teslim oldu.

Cinayet, Gaziosmanpaşa'da 3 gün önce saat 15.50 sıralarında 3 katlı bir binanın önünde işlendi. Ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., 15 yıllık kiracısı 43 yaşındaki Hüseyin Asar ile telefonda kira artışı nedeniyle tartıştı. Ardından iş yerinden çıkan Hüseyin Asar, çocuğunu spor salonuna götürmek için motosiklet ile bina önüne gitti. Daha sonra binanın önüne gelen ev sahibi ile Asar arasında tartışma devam etti.

Balkona çıkan Asar'ın oğlu, babasıyla ev sahibi arasındaki tartışmaya bakarken, silahı çıkaran ev sahibi, Asar'ı çocuğunun gözünün önünde silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sürdürülürken katil zanlısı Ertuğrul Deniz Ö., Gaziosmanpaşa'da polise giderek teslim oldu. Emniyette yapılacak işlemlerin ardından zanlı adliyeye gönderilecek.