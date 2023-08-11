Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşün çalışmaları kapsamında merkez mahallesi sakinlerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Merkez Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında vatandaşı bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenledi. Toplantıda Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve yetkililer, vatandaşlara proje hakkında bilgiler vererek, soruları yanıtladı. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme ve Planlama" toplantısına; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediye başkan yardımcısı Ahmet Bülbül, proje yetkilileri, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Bülbül, Merkez Mahallesi'ne yönelik hazırlanan imar planlarını, kentsel dönüşümde sağlanan kolaylıkları ve devlet desteğini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Ardından vatandaşlara hitap eden Başkan Usta, güvenli konutlar için kentsel dönüşüme destek olma çağrısında bulundu.

"Kentsel Dönüşümde 15 bin konutu 2024 yılı sonuns kadar tamamlayacağız"

Kentsel dönüşüm kapsamında ilçe genelinde 15 bin konutun 2024 yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Usta, "Merkez Mahallemizi sizlerin girişimi ve öncülüğüyle en güzel şekilde değiştirmek ve dönüştürmek istiyoruz. Yaşanabilir, güzel, konforlu ve özellikle de güvenli bir şehir inşa etmek istiyoruz. Bize fikirlerinizi, önerilerinizi, tespitlerinizi mutlaka iletin. Bugün de bunun için buradayız. Hükümetimiz bu konuda gerek teşvik kredisi gerek bireysel kredi olsun kentsel dönüşümle ilgili bütün kolaylıkları ve mevzuatla ilgili bütün yolları açıyor. Biz de kentsel dönüşümde sonuna kadar yanınızdayız. İster parsel bazlı, ister ada bazlı tüm kolaylıkları sağlayarak, bu işi daha da hızlandıralım istiyoruz" dedi.

"Toplantılarımız diğer tüm mahallaelerimizde belli bir takvim içersindedvam edecek"

Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, "Kentsel dönüşümle alakalı Merkez Mahallesi'ndeki planımızı tamamladık. 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızı yaptık. İmar planlarımızın getirdiği kolaylıkları, avantajları vatandaşlarımıza paylaştık. Devletimizin verdiği 'yarısı bizden' kampanyasına ek olarak, bizim plan adlı çalışmalarla verdiğimiz avantajlarla birlikte artık kentsel dönüşümün Gaziosmanpaşa'da daha hızlı, özel, vatandaşlarımızın kendi bulunduğu parsel üzerinden yapmalarını temin etmek için gerekli bilgilendirmeyi bugün yaptık. Bu toplantılarımız diğer tüm mahallelerimizde belli bir takvim içerisinde devam edecek" diye konuştu.

Merkez mahallesi imar planının getirdiği avantajlar neler

Merkez Mahallesi imar planına göre; kentsel dönüşümde parsellerin birleştirilmesi durumunda parsel büyüklükleri;

800-1200 m büyüklüğe ulaşan inşaat alanında %5 artış, en fazla 12 kat

1200-2500 m büyüklüğe ulaşan inşaat alanında %10 artış, en fazla 12 kat

2500 m üzeri büyüklüğe ulaşan inşaat alanında %15 artış, en fazla 12 kat olacak şekilde yapılaşma imkanı sağlanacak.

Ayrıca uygulamaya tüm yapı adasının dahil olması durumunda %5 ilave artış uygulanacak. 1250 m-2999 m büyüklüğe sahip müstakil parsellerde inşaat alanı artışı olmaksızın en çok 12 kat, 3000 m üzerinde büyüklüğe sahip müstakil parsellerde ise %5 inşaat alanı artışı ile

en çok 12 kat olacak şekilde uygulama yapılabilecek. - İSTANBUL