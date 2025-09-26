Haberler

Gaziosmanpaşa'da Kaybolan Zihinsel Engelli Birey Bulundu

Gaziosmanpaşa'da 17 Eylül'de kaybolan 62 yaşındaki zihinsel engelli T.A, polis ekipleri tarafından Arnavutköy'de bulundu ve aileye teslim edildi.

Gaziosmanpaşa'da 9 gün önce kaybolan 62 yaşındaki zihinsel engelli kişiyi polis ekipleri Arnavutköy'de buldu.

Gaziosmanpaşa'da oturan zihinsel engelli T.A'nın (62), 17 Eylül'de kaybolması üzerine ailesi polise başvurdu.

Kayıp T.A, polis ekiplerince Arnavutköy'de yapılan çalışmalarda bulundu.

T.A, alınan sağlık raporunun ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
