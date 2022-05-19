Gaziosmanpaşa'da kapkaç kamerada - Haberler

GAZİOSMANPAŞA'da 17 ayrı suçtan kaydı, 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki M.K., bir kadının elindeki cep telefonunu çaldı. Kapkaç anları güvenlik kameralarına yansırken şüpheli M.K., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 11.15'te Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Cephanelik Sokak'ta meydana geldi. Sokakta telefonla konuşarak yürüyen kadına yaklaşan şüpheli, telefonu çalıp kaçtı. Olaydan sonra kadın polise giderek şikayetçi oldu. Eşgakli belirlenen şüpheli gözaltına alındı. 17 yaşındaki şüpheli M.K.'nın 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin 17 suç kaydı olduğu belirtildi. Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliğine teslime edilen M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kapkaç anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel