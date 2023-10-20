Gaziosmanpaşa'da kamyonetin çarptığı araçlarda 2 kişi yaralandı

İSTANBUL DHA - GAZİOSMANPAŞA'da yokuş aşağıya kayan kamyonet, 4 araca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Şakir Zümre Caddesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kum yüklü kamyonet yokuş aşağıya doğru hızla hareket etmeye başladı. Direksiyon başında duran şoför, kamyoneti durdurmayı başaramayınca kamyonet yol kenarında duran bir kişiye ve konteynerlere ardından da park halindeki 4 otomobile sonra bir binaya çarparak durabildi.

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bina ile otomobil arasına sıkışan yayayı itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyonet sürücüsü ve sıkışan kişi, hastanelere kaldırılırken çöpün kenarında bekleyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası sokakta kısa süreli panik yaşanırken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazayı görüp olay yerinde yaralılara yardım eden Cahit Eren" Ben dükkanımın önünde otururken rampadan çok süratli bir kamyonun geldiğini fark ettik. Muhtemelen freni patladı. Kamyonet çöp konteynerlerine vurdu. Bir yaralı çöpün kenarında bekleyen bir kişiyi araya sıkıştırmıştı. Bacaklarında bayağı bir hasar vardı. Kamyoneti kullanan kişinin de sol bacağında hasar vardı. 4 araçta da hasar vardı" diye konuştu.

Öte yandan kamyonetin aşağıya doğru gitmesi ve binanın duvarına çarpıp durması ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı