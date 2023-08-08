Gaziosmanpaşa'da Kamyon Gecekonduya Çarptı

GAZİOSMANPAŞA'da yokuş çıkarken kaymaya başlayan kamyon, gecekonduya çarptı.

Kaza, saat 06.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saat sabah 05.00 sıralarında Edirne'den İstanbul'a un taşıyan 34 SG 9816 plakalı aracın sürücüsü Mevlüt Madenli yokuşu çıktığı esnada araç geri geri kaymaya başladı. Kamyon yol kenarında gecekondunun duvarlarını yıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI"

Kamyon sürücüsü Mevlüt Madenli, "Sabah saat 05.30'da unu ekmek fırına boşaltmak için buradan yukarı doğru çıktım. Arabam yarı yola kadar çıktı. Burada çakıl olduğundan dolayı aracım patinaj çekti. 16 tonluk arabam çakıldan dolayı patinaj çekti. Ben de panik yaptım frene bastım. Frene basmamla birlikte fren patladı. Fren patlayınca ben de bir evin duvarına aracımı yasladım. Daha sonra gecekonduya çarptım. Gecekonduda en az 10 kişi yatıyormuş. Allah'a şükür ölen ya da yaralanan yok" dedi.

"ÇOCUK KALKIP BENİ UYANDIRDI"

Duvarı yıkılan evin sahibi Mehmet Çimen, "Sabah saatlerinde çocuk kalkıp beni uyandırdı kamyon duvara girdi diye. Ben de inip baktım. Daha sonra bu kolonu kırıp diğer eve girdi. Çocuk zaten bu odada yatıyordu. Gürültüden o uyandırdı beni. Evden çıktım ben. Evden çıkmamla buraya gelmem 1 dakika sürmedi, 1 dakika geç çıksam, kamyonun altında kalma ihtimalim olabilirdi" dedi.