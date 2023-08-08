Gaziosmanpaşa'da Kamyon Gecekonduya Çarptı

Kaza, saat 06.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saat sabah 05.00 sıralarında Edirne'den İstanbul'a un taşıyan 34 SG 9816 plakalı aracın sürücüsü Mevlüt Madenli yokuşu çıktığı esnada araç geri geri kaymaya başladı. Kamyon yol kenarında gecekondunun duvarlarını yıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI"

Duvarı yıkılan evin sahibi Mehmet Çimen, "Sabah saatlerinde çocuk kalkıp beni uyandırdı kamyon duvara girdi diye. Ben de inip baktım. Daha sonra bu kolonu kırıp diğer eve girdi. Çocuk zaten bu odada yatıyordu. Gürültüden o uyandırdı beni. Evden çıktım ben. Evden çıkmamla buraya gelmem 1 dakika sürmedi, 1 dakika geç çıksam, kamyonun altında kalma ihtimalim olabilirdi" dedi.