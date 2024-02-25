Gaziosmanpaşa'da kafede kumar oynayanlara ve iş yeri sahibine ceza

Gaziosmanpaşa'da kafede kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişi ile iş yeri sahibine toplam 64 bin 250 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de kafe olarak faaliyet gösteren bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

İş yerine düzenlenen operasyonda, 2 masa etrafında toplanmış E.A., G.A., A.Ş., T.Ö., F.S., Z.Ö., K.T., Z.Ö., H.S. ve M.Ç. kumar oynarken yakalandı.

İş yeri sahibi Y.E'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan aramada masadaki oyun kartları ile 700 lira nakit para ve çok sayıda pul ile yapboza el konuldu.

Kumar oynayan 10 kişi ile iş yeri sahibine toplam 64 bin 250 lira ceza yazıldı.

İş yeri sahibi hakkında ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.