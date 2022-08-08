Son dakika gündem: Gaziosmanpaşa'da işyerinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberi... Gaziosmanpaşa'da motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gaziosmanpaşa'da motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karayolları Mahallesi 576. Sokak'taki 4 katlı binanın işyeri olarak kullanılan giriş katındaki motosiklet tamirhanesinde sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının geç saatlerde 2 kişi tarafından tamirhanenin camı kırılarak içeriye yanıcı madde atılmasıyla çıktığı iddia edildi. Güncel AA / Tayyib Hoşbaş Güncel Haberler Son Dakika

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