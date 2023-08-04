Gaziosmanpaşa'da İş Yerinden Çıkan İş İnsanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinden çıkan iş insanı silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

GAZİOSMANPAŞA'da iş yerinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan iş insanı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırı anı kameraya yansırken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bir iş yerinin otoparkında yaşandı. İddiaya göre, tekstil atölyesinden çıkan iş yeri sahibi, otomobile binerek gitmeye çaldığı sırada daha önce kendisini dışarda bekleyip gözetleyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobile defalarca ateş açan kişi olay yerinden hızlıca kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"İKİ EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Görgü tanığı Hakan Erdoğan, "Çalışırken konfeksiyon sahibi arkadaş buradan çıktığı sırada iki el silah sesi duydum. Ambulansı aradık polis geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Dediklerine göre iki kişi bekliyormuş ben bir kişi gördüm. Polis olay yerine incelenme çalışma yaptı. Ağır yaralı değildi." dedi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin hareket etmeye başlayan otomobile yanaştığı, çıkartığı silahla ateş açtığı ve hızlıca kaçtığı görünüyor.