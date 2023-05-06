Gaziosmanpaşa'da iş yerinde çalışan iki grup arasında kavga çıktı

Gaziosmanpaşa'da aynı iş yerinde çalışan iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Caddenin savaş alanına döndüğü kavgayı mahalleli güçlükle ayırırken, bazı vatandaşlar kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GAZİOSMANPAŞA'da aynı iş yerinde çalışan iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Caddenin savaş alanına döndüğü kavgayı mahalleli güçlükle ayırırken, bazı vatandaşlar kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde iddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sokak ortasındaki kavgada taraflar birbirlerine sopa ve taşlarla saldırdı. Uzun süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

YENİDEN KAVGAYA TUTUŞTULAR, CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Görüntü dökümü

-Tarafların taşlı sopalı kavgası