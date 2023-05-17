Gaziosmanpaşa'da iş arkadaşı kadını yaralayan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

Gaziosmanpaşa'da iş arkadaşı kadını silahla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık Yücel Viran'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yücel Viran, müşteki Tuğçe A, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü müşteki Tuğçe A'ya mesaj atarak görüşmek istediğini ancak müştekinin bunu kabul etmediğini kaydetti.

Bunun üzerine sanığın müştekinin bulunduğu konuma gelerek Tuğçe A'nın aracının şoför kapısına ve camına dört el ateş ettiği belirtilen mütalaada, olayda Tuğçe A'nın yaralandığı aktarıldı.

Mütalaada, sanık Yücel Viran'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından savunma yapan sanık Viran, "Bu eylem borçlarım sebebiyle geçirdiğim bunalımdan dolayı meydana geldi, huzurda kendisinden özür diliyorum, Allah yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Fatih Akçay, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak için süre verilmesine karar verdi.

Sanık Viran'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Tuğçe A'nın sanık Yücel Viran'ı 2018 yılından beri tanıdığı, olay günü olay 11 Ocak 2022'de sanığın müşteki ile görüşmek için cep telefonuna mesaj gönderdiği belirtiliyor.

Viran'ın, annesinin evinin önüne giden Tuğçe A'nın aracına koşarak müşteki ile konuşmak istediğini söylediği anlatılan iddianamede, sanığın bu isteği kabul etmeyen müştekinin kafasına silah doğrulttuğu yer alıyor.

İddianamede, müştekinin aracını geri vitese alıp çalıştırarak kaçmak istediği, sanığın bu sırada ateş ettiği ve müştekiyi ağır şekilde yaraladığı belirtilerek, Yücel Viran'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor.