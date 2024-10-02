Gaziosmanpaşa'da İnşaatta Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.
Gaziosmanpaşa'da inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldıztabya Mahallesi Karanfil Sokak'ta, inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Konteynerde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.