Gaziosmanpaşa'da İnşaat Alanında Yolda Çökme Olayı
Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında meydana gelen yolda çökme sonucu çevredeki iki bina tahliye edildi. Olay, İSKİ'ye ait bir su borusunun patlaması nedeniyle su sızıntısı yaşanmasının ardından gerçekleşti. Yaralı ya da ölü olmasa da inşaat alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı.
GAZİOSMANPAŞA'da inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Yolun yakınında çatlakların oluşturuğu iki binada tahliye edildi.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında inşaatın temelinde çökme oldu. Edinilen bilgiye göre, temel kazısından sonra çevredeki İski'ye ait su borusunun patlaması sonucu sızan su, toprağın altına ilerledi. Toprak suyu tutamayınca inşaatın temelinde çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken,inşaat alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Çökmenin yaşandığı inşaatın yanındaki biri 2 katlı diğeri 3 katlı iki bina çatlaklar oluşması nedeniyle tahliye edildi.
'SU BASKINI OLMUŞ'
Gaziosmanpaşa Müteahhitler Birliği Başkanı Erhan Acat "Bu sabah itibarıyla burada bir yolda çökme meydana gelmiş. İSKİ hattı borusunun patlaması nedeniyle bir su baskını olmuş. Su baskınından dolayı perde duvarlarda biraz açılma meydana gelmiş. Bununla alakalı risk teşkil edecek bir durum söz konusu değil. Sabah altı gibi. Yan taraftaki iki bina tahliye edildi" dedi.