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Gaziosmanpaşa'da İnşaat Alanında Yol Çöktü

Gaziosmanpaşa'da İnşaat Alanında Yol Çöktü
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Gaziosmanpaşa'daki inşaat çalışması sırasında Vişneli Sokak'ta yol çökmesi gerçekleşti. Doğal gaz hattının zarar görmesi üzerine İGDAŞ ekipleri bölgeye intikal ederek güvenlik önlemleri aldı.

Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak'taki inşaat sahasının yanında bulunan yolun bir kısmı çöktü.

Çökme nedeniyle bölgedeki doğal gaz hattı zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışma başlattı.

Çökme meydana gelen alan güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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