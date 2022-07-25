Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez Mahallesi Begonya Sokak'taki üç katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katta mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek yangın merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenenler tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, polis ekipleri sokağı kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında dükkanın içinde park halinde bulunan bir araç da zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel Güncel Haberler

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