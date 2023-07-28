Gaziosmanpaşa'da Husumetli Kişiye Saldırı: Darp ve Silahlı Yaralama

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında bir kişi, husumetlileri tarafından darp edildi ve silahla yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da husumetli oldukları kişiye 4 kişi birden saldırdı... O anlar kamerada

Sokak ortasında karşılaştığı husumetlisini önce darp etti sonra silahla yaraladı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da sokakta yürüyen bir kişi karşılaştığı husumetlileri tarafından saldırıya uğradı. Yumruk ve tekmelerle husumetlisine saldıran şahıslardan birisi darp ettikleri şahsı silahla yaraladıktan sonra araca binerek oradan uzaklaştı. Yaşanan korku dolu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen bir kişi, iddiaya göre husumetlileri ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan sözlü tartışma sonrası şahıs, husumetli olduğu 4 kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Bununla yetinmeyen şahıslardan birisi tekme ve yumruklarla saldırdığı husumetlisine silahla ateş açtı. Silahla yaraladıktan sonra etrafa tehditler savuran şahıs daha sonra beraberindekilerle birlikte araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sokak üzerinde güpegündüz yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahıslar husumetlisini tekme ve yumrukla saldırırken, daha sonra şahıslardan birisinin elindeki silahla husumetlisini yaraladığı görülüyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.