Gaziosmanpaşa'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Mahalleli Tarafından Yakalandı

Olay, 2 Haziran Cuma Günü saat 05.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi'nde meydana geldi. 4 farklı sokakta evlere ve çok sayıda otomobile giren V.C. çevredekiler tarafından farkedildikten sonra kaçmaya başladı. Sokakta Furkan Arslan ile karşılaşan V.C. yakalanmamak için iddiaya göre bıçak çekti. Bir süre daha kaçan V.C., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli girdiği çok sayıda otomobilde de hasar oluşturdu. Şüphelinin çevredekilerden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"HIRSIZ BİZE BIÇAK ÇEKTİ"

Mahalle sakini Muhammed Hilmican Öz, "Motorlarım var kapıda. Motorları çalmaya çalışırken komşumun evine de girmeye çalışıyor. Komşum bunu duyunca bize sesleniyor. Biz de çıkıyoruz kapıya. Kovalamaca başlıyor. Polise haber veriyoruz. Orada kargaşa yaşanıyor. Polis ekipleri geliyor. Gündoğdu Sokak'ta yaşanıyor olay. Aşikar sokağa kadar hırsız otomobillere zarar veriyor. Taksiden sonra iki araca zarar veriyor. Evlere girmeye çalışıyor. Furkan diye bir arkadaşımız kovalıyor. Polis memuru kovalamacayı sürdürüyor. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca kovalamaca devam ediyor. Polis memuru hırsızı etkisiz hale getiriyor. 2 arabaya zarar verildi. Sağ arka kapıdan kelebek camını kırmış. Bir tanesinin de sürgülü kapısını komple zarar vermiş. Sigortalarını açmış. Arabayı çalmaya çalışmış. Bizim motorların kilitlerini kırmaya çalışmış. Evinde parmakları açmaya çalışmış. Hırsız bize bıçak çekti. Yerden aldığı kaldırım taşlarını attı" dedi.

"3-4 SOKAĞA GİRMİŞ"

Furkan Arslan ise, "Burada yaşayan biriymiş ama ben ilk defa görüyorum. Daha önce de cezaevindeymiş, 1 ay olmuş çıkalı. El hareketiyle onu işaret ettim. Buraya geldi. Elinde de kesici bir alet olduğundan anladım hırsız olduğunu. Dışarı çıktım kendimi korumak için, elimde beyzbol sopası vardı. Arkadaş şu tarafa gitti. Oradan ben de peşinden gittim, bana bıçak çekti, Birisi karşı komşunun aracı. Diğeri de komşu ama tanımıyorum. Oraya gittiğimde gördüm onu tekrar. Aracın içindeydi. Sonra polisi aramak geldi aklıma. Zaman kazanmak için polisle iş birliği yaparak, onu etkisiz hale getirdik. Burada polislerin gelmesiyle, bu yolun aşağı kısmına kadar kaçtı. 3-4 sokağa girdi. Dediğim gibi 5 buçukta başladı, 6 buçuk gibi falan yakaladık" diye konuştu.

- İstanbul