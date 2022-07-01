GAZİOSMANPAŞA'DA HIRSIZLARDAN SATIRLI TEHDİT - Haberler

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GAZİOSMANPAŞA'DA HIRSIZLARDAN SATIRLI TEHDİT

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİOSMANPAŞA'DA sabah erken saatlerde elektrik malzemeleri satılan iş yerine gelen 5 kişi yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çaldı.

GAZİOSMANPAŞA'DA sabah erken saatlerde elektrik malzemeleri satılan iş yerine gelen 5 kişi yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çaldı. O anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansırken, hırsızlardan biri uyarıda bulunan mahalle sakinini satır göstererek tehdit etti.

Olay sabah 05.00 sıralarında Akdeniz Caddesi'nde bulunan elektrik malzemeleri satışı yapılan iş yerinde yaşandı. İddiaya göre 5 kişi iş yerinin kepenklerini keserek içeriye girdi. İçeride bulunan elektrik malzemelerini iş yerine yanaştırdıkları araca yükselmeye başladı. O sırada sokaktan geçen bir kişi, hırsızlığı görünce engel olmaya çalıştı. Çaldıkları malzemeleri araca yükselmeye devam edenlerden biri eline aldığı satırla kendisini uyaran kişinin üzerine yürüdü. Kişiler, çaldıkları elektrik malzemeleri ile kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin hırsızlık yapan kişileri yakalama çalışmaları başladı.

"MAL GİTTİ CANIMIZ YANDI AMA İNSANLARA BİR ŞEYLER OLABİLİRDİ"

İş yeri sahibi Saim Karakaya, ? 5 kişi dükkana giriyor, kepenkleri kağıt gibi yırtıp atıyorlar. 100-150 bin lira malzemeyi araçlarına yüklüyorlar. O sırada alarm devreye giriyor, burada esnaf arkadaşlar var. Onlarda tepki vermek için 'hayırdır ne oluyor' tarzı bir şeyler söylüyor. Silah doğrultuyorlar insanların üstüne yürüyor. Çok rahat bir şekilde 'ben keserim, bu hırsızlığı yaparım' imajı oraya koyuyorlar. Mal gitti canımız yandı ama insanlara bir şeyler olabilirdi" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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