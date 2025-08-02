Gaziosmanpaşa'da Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı: Yoğun Trafik

Gaziosmanpaşa'da Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı: Yoğun Trafik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZİOSMANPAŞA'da TEM Otoyolu'nda bir hafriyat kamyonu yağmur nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Aynı yönde seyreden bir kamyonet de devrildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak yoğun trafik oluştu.

GAZİOSMANPAŞA'da TEM Otoyolu'ndan çıkmak için virajı dönen hafriyat kamyonu yağmur nedeniyle ıslak zeminde kayarak yoldan çıktı. 50 metre ileride aynı yönde seyir halindeki kamyonet ise devrildi. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karayolu Mahallesi'nde meydana geldi. TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonu virajı döndüğü sırada yağmur nedeniyle ıslanan zeminde kayarak yoldan çıktı. Aynı yönde seyir halinde olan kamyonet ise 50 metre ileride yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Şans eseri her iki kazada da yaralanan olmazken bölgede yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İspanya'da 7 İsrailli turist otelden kovuldu

Artık hiçbir yerde istenmiyorlar! İsrailli turistler otelden kovuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış

Evlilik teklifi faciayla bitti! "Evet" dedikten sonra uçak düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.