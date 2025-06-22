Gaziosmanpaşa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

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Gaziosmanpaşa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Gaziosmanpaşa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karadeniz Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş makinelerinin de kullanıldığı alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kaplayan siyah duman çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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