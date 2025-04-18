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Gaziosmanpaşa'da Gecekonduda Yangın: İki Kişi Kurtarıldı

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Gaziosmanpaşa'da bir gecekonduda çıkan yangın, bitişiğindeki iki katlı binaya sıçradı. Yangında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki 2 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi Plevne Kahramanları Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında evde mahsur kalan iki kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında evlerde hasar oluştu.

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Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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