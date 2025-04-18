Gaziosmanpaşa'da Gecekonduda Yangın: İki Kişi Kurtarıldı
Gaziosmanpaşa'da bir gecekonduda çıkan yangın, bitişiğindeki iki katlı binaya sıçradı. Yangında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki 2 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bağlarbaşı Mahallesi Plevne Kahramanları Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında evde mahsur kalan iki kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında evlerde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel