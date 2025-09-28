Haberler

Gaziosmanpaşa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da aranan ve toplamda 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Musa S., Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa'da, çeşitli suçlardan 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan, 10 Ekim 2024'ten bu yana aranan Musa S. takibe alındı.

Gaziosmanpaşa'da bir evde saklandığı belirlenen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.???????

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Hindistan'da mitingde izdiham: 31 ölü, 58 yaralı

Ünlü oyuncunun partisinin mitingi felaketle bitti: Çok sayıda ölü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.