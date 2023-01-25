GAZİOSMANPAŞA'DA FARK EDİLEN HIRSIZ ÇALDIĞI TELEFONU BIRAKIP KAÇTI

GAZİOSMANPAŞA'da, sürücüsünün çalışır halde park ettiği otomobildeki cep telefonunu çalan şüpheli, kaçmak üzereyken fark edildi. Esnafın kovaladığı şüpheli, elindeki telefonu başka bir aracın tavanına bırakarak kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün iş yerine gittiği sırada kısa süreliğine çalışır halde bıraktığı otomobilin yanından geçen bir kişi, sürücü koltuğundaki cep telefonunu fark etti. Aracın arkasından dolandıktan sonra eğilerek, sürücü kapısına doğru ilerleyen şüpheli, kapıyı açıp cep telefonunu çaldı. Kendisini fark eden bir esnafın bağırması ve kendisine doğru koşması üzerine şüpheli çaldığı cep telefonunu park halindeki başka aracın tavanına bırakarak, kaçtı. O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.\t