Gaziosmanpaşa'da Fabrikada Yangın Çıktı
Karadeniz Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın sonrası çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
GAZİOSMANPAŞA Karadeniz Mahallesi'ndeki fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel