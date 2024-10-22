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Gaziosmanpaşa'da Fabrika Yangını Kontrol Altında

Gaziosmanpaşa'da Fabrika Yangını Kontrol Altında
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Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçradı ancak can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta fabrikaya ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın bitişiğinde bulunan ayakkabı deposuna ve iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Gaziosmanpaşa, Bakırköy ve Kadıköy'den itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülerek, kontrol altına alındı.

Ekiplerin, duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürerken, bir araçta hafif hasar oluştu.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yönden, ayakkabı fabrikasının deposunda başlayan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Olayda yaralı ve can kaybının olmadığını dile getiren Yönden, yangının çıkış nedeni hakkında net bilginin olmadığını bildirdi.

Görgü tanıklarından Resul Ünal, sabah saatlerinde çay molasına çıktıklarında bir arkadaşının uyarmasıyla yangından haberleri olduğunu söyledi.

Ünal, yangın mahalline yakın yerde bulunan ozon tüplerini hızla aldıklarını dile getirerek, "Polis ve itfaiyeden gelen arkadaşlar bizleri buradan uzaklaştırdı. Patlama olasılığına karşı önlem alındı. Yan tarafımızda yanan bölge daha önce halı saha olarak kullanıyordu. Halı sahanın içinde bazı malzemeler ve ayakkabılar yanmış." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel

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