Gaziosmanpaşa'da Eniştesinin Evini Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı
Gaziosmanpaşa'da bir evin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak F. E. (41), yapılan çalışmanın ardından tutuklandı. Şüphelinin, kurşunladığı evin kız kardeşinin boşanma aşamasındaki eşine ait olduğu belirlendi.
Gaziosmanpaşa'da, eniştesinin evini kurşunlayan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de 4 Eylül gecesi bir evin kurşunlandığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saha çalışmaları sırasında evin çevresinde görülen ve F. E. (41) olduğu tespit edilen şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı.
Yapılan üst aramasında şüphelinin üzerinde, tabanca ile şarjör içerisinde 8 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F. E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çalışmaların devamında şüphelinin kurşunladığı evin, kız kardeşinin boşanma aşamasındaki eşine ait olduğu belirlendi.