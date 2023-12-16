İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 23 bin 400 lira ceza kesildi. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

Gaziosmanpaşa'da drift yapan sürücüye 23 bin 400 lira ceza kesildi

Gaziosmanpaşa'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 23 bin 400 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Cahit Zarifoğlu Caddesi Çamlık mevkisindeki kara yolunda aracıyla drift yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlatıldı.

Kimliği belirlenerek yakalanan T.E'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "kara yolunda tehlike oluşturacak şekilde duman çıkaran araç kullanmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak", "yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak" maddelerinden 23 bin 400 lira idari para cezası verildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan T.E. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem yapıldı.