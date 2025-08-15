Gaziosmanpaşa'da Dondurma Festivali: 10 Ton Dondurma Dağıtıldı

Gaziosmanpaşa'da Dondurma Festivali: 10 Ton Dondurma Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği dondurma festivalinde, farklı aromalardaki dondurmalar dağıtıldı. Çocuklar ve aileleri etkinlikte uzun kuyruklar oluştururken, oyun alanları ve müzik dinletileri ile festival renkli anlara ev sahipliği yaptı.

Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen dondurma festivalinde vatandaşlara 10 ton dondurma dağıtıldı.

Belediye bahçesindeki etkinlikte farklı aromalardaki dondurmalardan tatmak isteyen çocuklar ve aileleri uzun kuyruklar oluşturdu.

Çocuk oyun alanları, atölyeler, müzik dinletileri, sahne gösterileri ve açık hava aktiviteleriyle renklenen etkinlik, çocuklardan yetişkinlere her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekti.

Yaz mevsiminin coşkusunu ilçeye taşımayı amaçlayan festival, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik iki gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak indi! Taylan Bulut, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da

Uçak indi! Genç yıldız, Süper Lig devine imza atmak için İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.