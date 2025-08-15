Gaziosmanpaşa'da Dondurma Festivali: 10 Ton Dondurma Dağıtıldı
Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği dondurma festivalinde, farklı aromalardaki dondurmalar dağıtıldı. Çocuklar ve aileleri etkinlikte uzun kuyruklar oluştururken, oyun alanları ve müzik dinletileri ile festival renkli anlara ev sahipliği yaptı.
Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen dondurma festivalinde vatandaşlara 10 ton dondurma dağıtıldı.
Belediye bahçesindeki etkinlikte farklı aromalardaki dondurmalardan tatmak isteyen çocuklar ve aileleri uzun kuyruklar oluşturdu.
Çocuk oyun alanları, atölyeler, müzik dinletileri, sahne gösterileri ve açık hava aktiviteleriyle renklenen etkinlik, çocuklardan yetişkinlere her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekti.
Yaz mevsiminin coşkusunu ilçeye taşımayı amaçlayan festival, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
Etkinlik iki gün boyunca devam edecek.