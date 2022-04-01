Gaziosmanpaşa'da davulcular ramazana hazır
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İSTANBUL'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, eğitimlerini tamamlayan ramazan davulcuları, sertifikalarını aldı.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, eğitimlerini tamamlayan ramazan davulcuları, sertifikalarını aldı. Davulcular, ramazan ayı boyunca, halkı manilerle sahura kaldıracak.
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nde 1 aydır eğitim gören davulcular, sertifikalarını aldı. Sahur vakitlerinin geleneksel habercileri davulcular, halkı sahura kaldırmak için manileriyle hazırlandı. Eğitimin son gününde derse katılan Zabıta Müdür Yardımcısı Mahmuthan Taşer, davulculara bilgilendirmelerde bulundu. Halka en iyi şekilde hizmet verilmesini isteyen Taşer, olumsuz bir durumda, davulcuların kendilerine ulaşması gerektiğini de söyledi. Sertifikalarını alan davulcular, sahur için saat saymaya başladı.'BİR AYDIR EĞİTİM VERİYORUZ'Bir ay boyunca ramazan davulcularına davul eğitimi veren Sanat Akademisi Müzik Eğitmeni Özgür Güney, "Bugün de eğitimimizin son günü, sertifikalarımızı vereceğiz. Genelde biliyorsunuz davulcular sokak aralarında geziyor. Çok gür çalıyorlar, bunu biraz daha dengelemek için yapmış olduğumuz bir çalışmaydı" diye konuştu.'ÇOCUKLARIMIN BU İŞİ DEVAM ETTİRMELERİNİ İSTİYORUM'Bahattin Ceviz (23), dedesinden kalma mesleği, 10 yaşından beri sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Rahmetli dedemden kalma bir meslek bu. Ben 10 yaşımdan beridir bu işi yapıyorum. Allah kısmet ederse ben de ileride çocuklarıma bu işi öğretip onların devam ettirmesini istiyorum. Biz 1 aydır eğitim sürecindeyiz. Hocamız 1 aydır eğitim veriyor bizlere, kendisine çok teşekkür ederiz. Bu eğitimleri bize sağlayan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya da çok teşekkür ederim. Bizde ekstra bir heyecan var. Ramazan geldi diye seviniyoruz. Oruç tutacağımız için seviniyoruz. Ramazan davulcusu olduğumuzdan dolayı da bir heyecan var. Halkımızı en iyi şekilde uyandırmak istiyoruz."'GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYORUZ'Bu mesleği 35 senedir sürdürdüğünü ifade eden Hasan Ceviz (43), "35 senedir Ramazan davulculuğu yapıyorum. Babamdan bana, benden oğluma geçti. Bu geleneği devam ettiriyoruz. Allah izin verirse yine devam etmesini istiyoruz. Bazı yerlerde çalınmasın diyorlar ama bu Osmanlı'dan, dedelerimizden kalan bir miras. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Babamdan bana kaldı. Benden oğluma, oğlumdan da inşallah çocuklarına kalacak" diye konuştu.