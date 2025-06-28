Gaziosmanpaşa'da Darbedilen Özel Gereksinimli Çocuğa Ziyaret

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ilçede bir şüpheli tarafından darbedilen özel gereksinimli çocuğu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa'da bir süre önce özel gereksinimli 13 yaşındaki çocuğun Yenimahalle metro durağı çevresinde tanımadığı bir kadına çarptığı, ardından kadının yanındaki kişi tarafından şiddete maruz kaldığı anımsatıldı.

Darbedilen çocuğun ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, saldırganın ise polis ekiplerince yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı aktarıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Karadeniz'in olayın ardından özel gereksinimli çocuğu ziyaret ettiği, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği aileden çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada ziyaretteki değerlendirmelerine yer verilen Karadeniz, şiddetin her türlüsünün sonuna kadar karşısında olduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Aile de ziyaret ve verilen destekten ötürü Karadeniz'e teşekkür etti.