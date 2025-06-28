Gaziosmanpaşa'da Darbedilen Özel Gereksinimli Çocuğa Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, darbedilen 13 yaşındaki özel gereksinimli çocuğu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve ailenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ilçede bir şüpheli tarafından darbedilen özel gereksinimli çocuğu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa'da bir süre önce özel gereksinimli 13 yaşındaki çocuğun Yenimahalle metro durağı çevresinde tanımadığı bir kadına çarptığı, ardından kadının yanındaki kişi tarafından şiddete maruz kaldığı anımsatıldı.

Darbedilen çocuğun ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, saldırganın ise polis ekiplerince yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı aktarıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Karadeniz'in olayın ardından özel gereksinimli çocuğu ziyaret ettiği, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği aileden çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada ziyaretteki değerlendirmelerine yer verilen Karadeniz, şiddetin her türlüsünün sonuna kadar karşısında olduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Aile de ziyaret ve verilen destekten ötürü Karadeniz'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.