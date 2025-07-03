Gaziosmanpaşa'da Darbedilen Özel Gereksinimli Çocuğa Gitar Hediye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, darbedilen 13 yaşındaki özel gereksinimli çocuğa ziyaret ederek hayalini gerçekleştirdi. Çocuğa gitar hediye eden Karadeniz, birlikte gitar çalma sözü verdi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ilçede bir şüpheli tarafından darbedilen özel gereksinimli çocuğa gitar hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Karadeniz, üzücü olayın ardından evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu 13 yaşındaki çocuğun gitar çalma hayali olduğunu öğrendi.

Aileye tekrar ziyarette bulunan Karadeniz, çocuğa hayalini kurduğu gitarı hediye ederek, birlikte gitar çalma sözü verdi.

Ziyaret sırasında Karadeniz'in sohbet ettiği çocuk, gitarıyla ilk denemelerini yaptı.

Çocuğun ailesi, Eray Karadeniz'e teşekkür ederken, Karadeniz de çocuğa destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Gaziosmanpaşa'da bir süre önce özel gereksinimli 13 yaşındaki çocuk Yenimahalle metro durağı çevresinde tanımadığı bir kadına çarpmış ve kadının yanındaki kişi tarafından şiddete maruz kalmıştı.

Darbedilen çocuk hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edilmiş, polis ekiplerince yakalanan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Aytaç Kara, 1. Lig ekibine 2 yıllığına imza attı

Amedspor'dan sürpriz! Süper Lig'in yıldızına imza attırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmi Galatasaray ile anılan Joao Felix'ten İstanbul'da sürpriz paylaşım

İsmi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız İstanbul'dan paylaştı
101 yıllık kulüp babadan oğula geçti

101 yıllık kulüp babadan oğula geçti
Bursa'da tehlike çanları: Şehrin 84 günlük suyu kaldı

Bir ilimiz diken üstünde! 84 günlük su kaldı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı

CHP'nin başına döneceği konuşulurken, ilginç gelişme! Satışa çıkarıldı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama

Juventus'tan resmi açıklama: Osimhen'i...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.