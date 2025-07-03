Gaziosmanpaşa'da Darbedilen Özel Gereksinimli Çocuğa Gitar Hediye Edildi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ilçede bir şüpheli tarafından darbedilen özel gereksinimli çocuğa gitar hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Karadeniz, üzücü olayın ardından evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu 13 yaşındaki çocuğun gitar çalma hayali olduğunu öğrendi.

Aileye tekrar ziyarette bulunan Karadeniz, çocuğa hayalini kurduğu gitarı hediye ederek, birlikte gitar çalma sözü verdi.

Ziyaret sırasında Karadeniz'in sohbet ettiği çocuk, gitarıyla ilk denemelerini yaptı.

Çocuğun ailesi, Eray Karadeniz'e teşekkür ederken, Karadeniz de çocuğa destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Gaziosmanpaşa'da bir süre önce özel gereksinimli 13 yaşındaki çocuk Yenimahalle metro durağı çevresinde tanımadığı bir kadına çarpmış ve kadının yanındaki kişi tarafından şiddete maruz kalmıştı.

Darbedilen çocuk hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edilmiş, polis ekiplerince yakalanan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.