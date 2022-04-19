GAZİOSMANPAŞA'DA ÇOCUKLARI GİZLİCE ÇEKİP PAYLAŞAN YABANCI UYRUKLU TUTUKLANDI

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, geçen pazar günü yabancı uyruklu şüphelinin bahçede oynayan çocukları gizlice videoya çekip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin Pakistan uyruklu S.A.(24) adlı şüpheli olduğu tespit edildi. Söz konusu şüpheli bugün saat 05.45 sıralarında Ümraniye Dudullu Mahallesi Göztepe Caddesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"YENİ GELDİĞİMDEN DOLAYI TÜRKİYE'DE PAYLAŞIMIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel