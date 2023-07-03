Gaziosmanpaşa'da Cinayet Davasında Cezada İndirim

Gaziosmanpaşa'da 13 Haziran 2019'da kahvehanede tartıştığı arkadaşı Necat Akbal'ı öldürerek Bahattin Erdoğan'ı da ağır yaralayan Tuncay Özke, ilk yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi sanık hakkında akıl sağlığı yönünden yeniden rapor alınmasına yönelik bozma talebini, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesince ve 4. İhtisas Kurulunca cezai sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin raporlarının yeterli olması gerekçesiyle reddetti. Yargıtay, "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçları yönünden ise olayda tasarlama olmadığı ve makul bir ceza yerine üst sınırdan ceza verilmesini hukuka aykırı bularak bozdu.

Bozma sonrasında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tuncay Özke, Necat Akbal'ın aile yakınları, şikayetçi Bahattin Erdoğan ve taraf avukatları katıldı. Olayda yaralanan Bahattin Erdoğan, mahkemenin ilk verdiği kararda direnmesini talep ederek "Biz çocukluk arkadaşıyız. Tuncay bizi kıskandı. Bu bize reva mı? Arkadaşımı öldürdü. Bu ne canilik?" dedi. Maktül Necat Akbal'ın eşi Serap Akbal ise "Hakim Bey, bizi buralara sürüklemeyin. Bizim hayatımız bitti. Gerekirse idam edilsin" dedi. Maktulün annesi Fatma Akbal da "Arkadan vurdu arkadaşını. Allah affetmeyecek onu, ben nasıl affedeyim? Şikayetçiyim. Bozma kararını kabul etmiyoruz" diye konuştu.

DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANDI

YARGITAY'IN BOZMASINA UYULDU

CEZASI DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, sanık Özke hakkında Necat Akbal'ı öldürmesinden dolayı "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, Bahattin Erdoğan'ı yaralamasından dolayı ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi.