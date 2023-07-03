Gaziosmanpaşa'da Cinayet Davasında Cezada İndirim
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Gaziosmanpaşa'da 2019'da arkadaşını öldüren ve bir kişiyi yaralayan Tuncay Özke'nin cezası Yargıtay kararı doğrultusunda indirildi.
Gaziosmanpaşa'da 13 Haziran 2019'da kahvehanede tartıştığı arkadaşı Necat Akbal'ı öldürerek Bahattin Erdoğan'ı da ağır yaralayan Tuncay Özke, ilk yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi sanık hakkında akıl sağlığı yönünden yeniden rapor alınmasına yönelik bozma talebini, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesince ve 4. İhtisas Kurulunca cezai sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin raporlarının yeterli olması gerekçesiyle reddetti. Yargıtay, "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçları yönünden ise olayda tasarlama olmadığı ve makul bir ceza yerine üst sınırdan ceza verilmesini hukuka aykırı bularak bozdu.
Bozma sonrasında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tuncay Özke, Necat Akbal'ın aile yakınları, şikayetçi Bahattin Erdoğan ve taraf avukatları katıldı. Olayda yaralanan Bahattin Erdoğan, mahkemenin ilk verdiği kararda direnmesini talep ederek "Biz çocukluk arkadaşıyız. Tuncay bizi kıskandı. Bu bize reva mı? Arkadaşımı öldürdü. Bu ne canilik?" dedi. Maktül Necat Akbal'ın eşi Serap Akbal ise "Hakim Bey, bizi buralara sürüklemeyin. Bizim hayatımız bitti. Gerekirse idam edilsin" dedi. Maktulün annesi Fatma Akbal da "Arkadan vurdu arkadaşını. Allah affetmeyecek onu, ben nasıl affedeyim? Şikayetçiyim. Bozma kararını kabul etmiyoruz" diye konuştu.
DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANDIİfadelerin alındığı sırada ölen Necat Akbal'ın eşi, sanığa "Katil. "Seni görmek istemiyorum" dedikten sonra sanığın "Necat kapıma gelmeseydi o zaman" demesiyle yaşanan gerginlik üzerine hakim, tartışmaya katılan şikayetçi tarafı duruşma salonundan çıkardı. Şikayetçi avukatları, "Tasarlamanın bütün unsurları gerçekleşmiştir. Sanık planlayarak hareket etmiştir. Silahını merdiven altına saklaması da tasarlama olgusunu ortaya koymuştur. Toplam 16 mermi sıkılmış. Çift şarjör kullanılmış" diyerek önceki kararda direnilmesini talep etti.
YARGITAY'IN BOZMASINA UYULDUSanık Tuncay Özke ise, Yargıtay'ın kararını anlamadığını, yeniden yargılanmak istediğini belirtti. Sanık avukatı ise, aleyhe hususları kabul etmediğini ve sanık hakkında verilecek olan cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ettiğini söyledi. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına hükmetti.Son sözü sorulan sanık Tuncay Özke, olayları planlayarak yapmadığını söyleyerek "Bana ikisi de ağza alınmayacak küfürler etti. Kamera görüntüleri izlensin. Ben şarjör değiştirmedim. Pişmanım. İsteyerek ve bilerek yapmadım. Beni Bakırköy'e yatırdılar, ilaç tedavim devam ediyor" diyerek cezada iyi hal indirimi uygulanmasını talep etti.
CEZASI DÜŞTÜ
Mahkeme heyeti, sanık Özke hakkında Necat Akbal'ı öldürmesinden dolayı "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, Bahattin Erdoğan'ı yaralamasından dolayı ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi.