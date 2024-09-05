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Gaziosmanpaşa'da çıkan yangın bitişikteki binalara sıçradı

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Gaziosmanpaşa'da çıkan yangın, bitişikteki 2 binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Emin YEŞİL / - GAZİOSMANPAŞA'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın bitişikteki 2 binaya da sıçradı. Mahalle sakinlerinin panikle sokağa çıktığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 831. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katındaki dairede çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Yangın rüzgarın etkisiyle bitişiğinde bulunan 2 binanın çatısına sıçradı. Duman sebebiyle panikleyen mahalle sakinleri evlerinden çıkarak sokakta toplandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

'BİNANIN DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞİNİ KESEREK İLK ÖNLEMLERİ ALDIK'

Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat, "Saat 14.00 sularında bir yangın çıktığını hissettik buradaki komşularımızla birlikte. Çıkıp baktığımızda binanın en üst katında yangın olduğunu gördük. Sonra mahalle sakinleri olarak binanın doğalgaz ve elektriğini keserek ilk önlemleri aldık. Ardından 5 dakika içerisinde itfaiye ekiplerimiz geldi. Dairelerin kapılarına vurduk, insanların evde olmadıklarını fark ettik. Şu an 3 ilçenin itfaiye ekipleri burada yangına müdahale ediyorlar. Binanın en üst katındaki dairenin mutfak kısmında çıkmış yangın. Şu anda 3 farklı çatıda yangın var. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Hiçbir problem gözükmüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa İtfaiye Güncel Yaşam Olay

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