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Gaziosmanpaşa'da CHP Bürosuna Silahlı Saldırı Düzenlendi

Gaziosmanpaşa'da CHP Bürosuna Silahlı Saldırı Düzenlendi

Güncel Haberler

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan CHP mahalle temsilciliği bürosuna dün akşam motorlu iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP mahalle temsilciliği bürosuna dün akşam motorlu iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP mahalle temsilciliği bürosuna, dün saat 22.40 sıralarında motorlu iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık açıklamasında, CHP temsilciliğinin kepenklerine 5 el ateş edildiği tespit edilen saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziosmanpaşa İstanbul Güncel Haberler

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