GAZİOSMANPAŞA'DA ÇARŞAF GİYEREK TAKİP ETTİĞİ EVLİ ÇİFTİ SİLAHLA YARALADI

GAZİOSMANPAŞA'da M.M.G isimli şüpheli, iddiaya göre çarşaf giyerek takip ettiği evli çift Y.B. ve S.B'yi silahla yaraladı. Y.B.'nin kuzeni olduğu belirtilen şüpheli, olay sırasında orada olan sivil polis tarafından gözaltına alındı. M.M.G'nin olayı, Y.B'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.

Olay, dün saat 08.30'da Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.M.G. isimli şüpheli,

husumetli olduğu kuzeni Y.B. ve onun eşi S.B.'yi takip etmeye başladı. Çarşaf giydiği belirtilen şüpheli M.M.G., çiftin önünü kesti. Kuzeni Y.B.'yle tartışan şüpheli silahla çifte ateş etti. Çift yaralanırken, şüpheliyi bu sırada oradan geçen sivil polis yere yatırdı. Mahalleli de burada toplandı. Gözeltına alınan M.M.G.'nin "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. M.M.G'nin olayı, Y.B'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.

Esnaf Murat Çakırcı, "Gürültüyü duyduktan sonra 3 el silah sesi geldi. Amca ve teyze vurdular bizi diye bağırdılar. Adamın birinin yakalayın diye bağırdığını duyunca adamı tutup yere düşürdüm." diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel