Gaziosmanpaşa'da Bıçaklı Tartışma: Kadın Saldırdı

Gaziosmanpaşa'da Bıçaklı Tartışma: Kadın Saldırdı
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Gaziosmanpaşa'da bir site içinde alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmaya bir kadın bıçakla müdahale etti. Olay, polisin müdahalesiyle sonlandı.

GAZİOSMANPAŞA'da iddiaya göre sitede alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmada bir kadın bıçakla karşı tarafa saldırdı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olay polisin müdahalesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sitenin girişine gelen bir kişi, içerideki kişilerle alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin tarafları ayırdığı sırada site içerisine giren bir kadın, bıçak alarak karşı tarafa saldırdı. Tartıştığı kişiye bıçakla saldırmaya çalışan kadına polis müdahale ederken o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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