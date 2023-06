Gaziosmanpaşa'da Bayram Hazırlıkları: Camiler Gül Suyuyla Yıkandı, İhtiyaç Sahiplerinin Evleri Temizlendi

Gaziosmanpaşa'da bayram hazırlıkları

Camiler gül suyuyla yıkandı, ihtiyaç sahiplerinin evleri temizlendi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kurban Bayram'ı hazırlıkları kapsamında camiler gül suyuyla yıkadı. Engelli ile yaşlıların evleri de bayram hazırlıkları çerçevesinde temizlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Yerel Hizmetler Müdürlüğü aylık yapılan temizliklerin dışında bayram nedeniyle ayrıca ilçedeki 90 ibadethaneye detaylı olarak temizledi. Cami, Mescid ve Cemevleri gül suyuyla yıkandı. Ayrıca engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların evleri de belediye ekipleri tarafından detaylı olarak temizlendi.

Hastalıklarından ötürü evini temizleyemeyip Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni yardıma çağıran Nermin Aksoy, "Kurban Bayramı için temizliğime geldi. Allah razı olsun. Kolum sağ kolumdan ameliyat oldum. Fizik tedavi oldum. Olmadı. Şimdi MR çekilecek, yırtılma varmış. Ayaklarımda da platin var. Yapamıyorum. Allah belediyemizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz kendilerine" dedi.

Belediye görevlisi Veysel Erdoğan, "Belediyesi olarak yerel hizmetler müdürlüğümüzce 90 cami, cemevi, mescidin her hafta temizliğimizi yapıyoruz. Kurban Bayramı'nın gelmesi vesilesiyle detaylı bir temizlik yapıyoruz. Gül suyla camilerimizi yıkıyoruz. Her hafta bu işlemi yapıyoruz Kurban Bayramı olması dolayısıyla da detaylı temizliğimizi yapıyoruz şu an" diye konuştu.