Gaziosmanpaşa'da AVM'ye Motosikletli Saldırı

Gaziosmanpaşa'da bir AVM'ye, motosikletli şüpheli tarafından silahla ateş edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki bir AVM'nin mal kabul bölümünün önüne gelen motosikletli bir kişi, silahla birkaç el ateş ettikten sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmada AVM'nin mal kabul kısmındaki kepenge 2, bu bölümdeki giriş kapısına ise 3 mermi isabet ettiğini belirledi.

Olay yerinde 7 mermi kovanı bulan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, AVM'ye yönelik kurşunlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle gelen şüphelinin art arda tetiğe bastıktan sonra buradan ayrılması yer aldı.