Gaziosmanpaşa'da avize deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziosmanpaşa'da avize deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Yeni Mahalle Galeri Caddesi'ndeki avize fabrikasına ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.