Gaziosmanpaşa'da avize deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da bir avize deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da avize deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Yeni Mahalle Galeri Caddesi'ndeki avize fabrikasına ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
