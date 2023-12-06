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Gaziosmanpaşa'da Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti

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Gaziosmanpaşa'da iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir genç boğazından bıçaklandı ve ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da kavga ettiği arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde Elnar A. ile Ali H. (25) isimli iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Elnar A, Ali H'yi boğazından bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Ali H, çevredekilerin müdahalesiyle yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin, kaçan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada, olaydan sonra çevredekilerin yaralıya müdahalesi bir vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin yaralıyı yola kadar taşıması, biri yaralının boğazına baskı yaparken çevredekilerin de araçları durdurmaya çalışması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa kavga Olay Güvenlik Acil Durum Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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