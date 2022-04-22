Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü trafikte yoğunluğa neden oldu
AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü, trafikte yoğunluk yaşanmasına sebep oldu.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü, trafikte yoğunluk yaşanmasına sebep oldu.
Alınan bilgiye göre, Ordu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, Gaziosmanpaşa Belediye durağı yakınında arızalandı.
Durumun bildirilmesi üzerine caddeye gelen İETT'nin Acil Yol Yardım ekibi otobüsü kontrol etti.
Otobüsün ve bakım aracının durduğu şerit trafiğe kapanırken, caddede araç yoğunluğu oluştu.
Ekiplerce, otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma yapılıyor.
AA / Taha Erham Keleş - Güncel