Gaziosmanpaşa'da Apartman Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada
Gaziosmanpaşa'da bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Apartman sakinleri, evlerinin önündeki ayakkabıların çalındığını fark edip kameraları inceledi ve durumu polise bildirdi. Polis, hırsızın yakalanması için çalışmalarına başladı.
Gaziosmanpaşa'da bir apartmandaki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Haydar Paşa Sokak'taki apartmanın sakinleri, evlerinin önündeki ayakkabılarının yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
Görüntülerde binaya giren bir kişinin dairelerin önündeki ayakkabıları aldığını gören apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin binadan aldığı ayakkabıları poşete koyduğu anlar yer aldı.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel